55 milyona yapıldı şimdi atıl! Mansur Yavaş spor tesislerini kaderine terk etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda törenle açtığı Çankaya Lodumlu rekreasyon alanının son hali içler acısı. 55 milyon lira maliyet ile tamamlanan alan sadece birkaç ayda atıl duruma geldi. Alandaki spor tesisleri kaderlerine terk edildi.

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