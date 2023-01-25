25 Ocak 2023, Çarşamba
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5,4’lük deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi: Volkanik kökenli bir deprem değil
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Muğla Seydikemer olarak duyurdu. Deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğünü tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9’a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.