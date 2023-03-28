28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 54 il için sarı kodlu uyarı | Batı'dan başlayarak sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgar var! Kar nerede etkili olacak?

54 il için sarı kodlu uyarı | Batı'dan başlayarak sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgar var! Kar nerede etkili olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2023 16:01
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Batı'dan başlayarak sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgar var. Çarşamba günü birçok kentte yoğun kar yağışları var. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Hava sıcaklığı 8-15 derece azalarak normallerinin altına iniyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Erbakan ile kritik görüşme!
Fatih Erbakan ile kritik görüşme!
5 yıl sonra Gel bakalım Kemal vakası
5 yıl sonra "Gel bakalım Kemal" vakası
54 il için sarı kodlu uyarı!
54 il için sarı kodlu uyarı!
Erdoğan’ın adaylığını engelleme girişimi mi?
Erdoğan'ın adaylığını engelleme girişimi mi?
İşte yeni seçim sisteminin şifreleri
İşte yeni seçim sisteminin şifreleri
Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?
Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?
Başkan Erdoğan’ın adaylığı! İşte cevap
Başkan Erdoğan’ın adaylığı! İşte cevap
İnce’ye adaylıktan çekilmesi için baskı
İnce'ye adaylıktan çekilmesi için baskı
Ardı arkası kesilmiyor! Bir gaf daha
Ardı arkası kesilmiyor! Bir gaf daha
SİDA’dan bir ilk!
SİDA'dan bir ilk!
Belirsizlikler çağında lider olmak!
Belirsizlikler çağında lider olmak!
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber’de
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber'de
Daha Fazla Video Göster