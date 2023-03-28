28 Mart 2023, Salı
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54 il için sarı kodlu uyarı | Batı'dan başlayarak sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgar var! Kar nerede etkili olacak?
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Batı'dan başlayarak sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgar var. Çarşamba günü birçok kentte yoğun kar yağışları var. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Hava sıcaklığı 8-15 derece azalarak normallerinin altına iniyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin değerlendirdi.