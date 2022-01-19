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52 ilde eğitime kar engeli! Yoğun kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar bugün tatil

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Giriş: 19.01.2022 09:21
Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 52 ilde okullar da tatil edildi. Eğitime ara verilen iller şu şekilde: Elazığ, Malatya, Hakkari, Bingöl, Burdur, Adıyaman, Uşak, Konya, Karaman, Karabük, Zonguldak, Sinop, Hatay, Düzce, Denizli, Mersin, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Muş, Osmaniye, Giresun, Sakarya, Ordu, Bolu, Bursa, Samsun, Artvin, Aydın, Kastamonu, Diyarbakır, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Rize, Adana, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Tokat, Nevşehir, Bilecik, Niğde, Tunceli, Kilis, Bayburt, Gaziantep, Sivas, Kayseri ve Kütahya'da eğitime ara verildi.
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