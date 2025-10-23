23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları 500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım! Yarın İstanbul'da tanıtım töreni düzenlenecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 16:19
Başkan Erdoğan, yarın temeli atılacak 500 bin konutluk “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıklayacak. İlkleriyle dikkat çeken dev projede başvuru süreci ve koşullar merak konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi canlı yayında değerlendirdi.
