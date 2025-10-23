500 bin sosyal konut projesi’nde geri sayım! Yarın İstanbul’da tanıtım töreni düzenlenecek

Başkan Erdoğan, yarın temeli atılacak 500 bin konutluk “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıklayacak. İlkleriyle dikkat çeken dev projede başvuru süreci ve koşullar merak konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi canlı yayında değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN