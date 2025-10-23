23 Ekim 2025, Perşembe
500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım! Yarın İstanbul'da tanıtım töreni düzenlenecek
Başkan Erdoğan, yarın temeli atılacak 500 bin konutluk “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıklayacak. İlkleriyle dikkat çeken dev projede başvuru süreci ve koşullar merak konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi canlı yayında değerlendirdi.