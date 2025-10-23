24 Ekim 2025, Cuma

500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak
500 bin sosyal konut projesi’nde geri sayım! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak

500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 16:19
Güncelleme:24.10.2025 09:05
Başkan Erdoğan, temeli atılacak 500 bin konutluk “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıklayacak. İlkleriyle dikkat çeken dev projede başvuru süreci ve koşullar merak konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi canlı yayında değerlendirdi.
