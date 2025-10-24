500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?

24 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 24.10.2025 14:53
Milyonların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek "Yüzyılın Konut Projesi"nde büyük gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ili kapsayacak 500 bin konutluk dev projenin merakla beklenen tüm detaylarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Peki, fahiş kiraları ve ev fiyatlarını bitirecek bu tarihi hamlede ayrıntılar ne olacak? A Haber ekranlarında, konunun uzmanları bu dev projenin şifrelerini deşifre ediyor. A Haber Muhabiri Esra Akyürek, Gayrimenkul Uzmanı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile "İnşaat süreci ne zaman başlayacak?", "Konut ve kira fiyatlarına nasıl yansıyacak?" gibi milyonlarca vatandaşın aklındaki tüm sorulara canlı yayında yanıt arıyor.
