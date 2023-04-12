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5 yılda 6 milyon yeni istihdam müjdesi! Başkan Erdoğan: İşsizlik oranımız yüzde 7'ye düşecek

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Giriş: 12.04.2023 11:35
AK Parti seçim beyannamesi müjdelerinden biri de 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturulması oldu. Başkan Erdoğan “İşsizlik oranımız yüzde 7'ye düşecek.” Dedi. Detayları A Para muhabiri Ahmet Tuhanan Şimşek aktardı.
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