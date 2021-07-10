5 yıl önce yeniden dirilişin ilk adımları atıldı! Kahraman gaziler A Haber’e konuştu

Bundan tam beş yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ’cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Bu yüzden hainler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik yerlere bomba yağdırdı. Ancak her şeye rağmen zafer milletin oldu. O gece 20 vatanseverin şehit olduğu Külliye'de neler yaşandı? O gecenin kahramanları A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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