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5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 04.08.2023 11:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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