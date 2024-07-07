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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 13:54
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 5 PKK//YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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