11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 11:46
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getiridi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
Aile destek ödemeleri hesapta!
Aile destek ödemeleri hesapta!
CHP’deki çıkar grubu kim?
CHP'deki çıkar grubu kim?
Terörü sorun olmaktan çıkaracağız
"Terörü sorun olmaktan çıkaracağız"
Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
"Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
75 ilde Mercek operasyonu
75 ilde Mercek operasyonu
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
CHP fondaşı Tele1’de ’Özel’ skandal!
CHP fondaşı Tele1'de 'Özel' skandal!
Erdoğan: Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz
Erdoğan: Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz
Daha Fazla Video Göster