5 milyar dolarlık miras davasında gelişme! Sahte mirasçılar tespit edildi

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan, 4 bin dönümlük araziyle ilgili miras davasında yeni gelişme yaşandı. 5 milyar dolar değerindeki arsa için iki bin 500 kişi hak iddia etmişti. Yapılan incelemede 700 kişinin gerçek mirasçı olduğu tespit edildi.

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