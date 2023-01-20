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5 milyar dolarlık miras davasında gelişme! Sahte mirasçılar tespit edildi

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 12:54
Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan, 4 bin dönümlük araziyle ilgili miras davasında yeni gelişme yaşandı. 5 milyar dolar değerindeki arsa için iki bin 500 kişi hak iddia etmişti. Yapılan incelemede 700 kişinin gerçek mirasçı olduğu tespit edildi.
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5 milyar dolarlık miras davasında gelişme!
5 milyar dolarlık miras davasında gelişme!
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