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5 market piyasayı altüst etti! Yaptırım yolda

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.09.2021 10:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Raportörler, belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istiyor. Kurul, 26 Ekim'de perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarını almayı planlıyor. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını açıklayacak.
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