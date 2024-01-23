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5 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" darbesi! 27 şüpheli yakalandı

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Giriş: 23.01.2024 21:06
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-5" operasyonuna başlandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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