02 Haziran 2022, Perşembe
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5. harekatla güvenli koridor birleşecek! 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü hedefleniyor
Türkiye'nin planladığı 5. harekat, Suriye'nin kuzeyini PKK/PYD'li teröristlerden temizlemekle kalmayacak, Suriyelilerin evlerine dönüşünü de kolaylaştıracak. Huzur ve istikrarın hakim olduğu güvenli bölgelerde hizmetler de aksamıyor. İşte A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Özkan Şafak'ın, kurtarılan bölge Azez izlenimleri.