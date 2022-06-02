5. harekatla güvenli koridor birleşecek! 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü hedefleniyor

Türkiye'nin planladığı 5. harekat, Suriye'nin kuzeyini PKK/PYD'li teröristlerden temizlemekle kalmayacak, Suriyelilerin evlerine dönüşünü de kolaylaştıracak. Huzur ve istikrarın hakim olduğu güvenli bölgelerde hizmetler de aksamıyor. İşte A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Özkan Şafak'ın, kurtarılan bölge Azez izlenimleri.

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