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5. harekatla güvenli koridor birleşecek! 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü hedefleniyor

A Haber
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Giriş: 02.06.2022 14:22
Türkiye'nin planladığı 5. harekat, Suriye'nin kuzeyini PKK/PYD'li teröristlerden temizlemekle kalmayacak, Suriyelilerin evlerine dönüşünü de kolaylaştıracak. Huzur ve istikrarın hakim olduğu güvenli bölgelerde hizmetler de aksamıyor. İşte A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Özkan Şafak'ın, kurtarılan bölge Azez izlenimleri.
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