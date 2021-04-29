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5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

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Giriş: 29.04.2021 09:18
Güncelleme:29.04.2021 10:11
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı." ifadelerine yer verildi.
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