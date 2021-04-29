5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı." ifadelerine yer verildi.