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5 Aralık dünya toprak günü! Başkan Erdoğan’ın çevre hassasiyeti…

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2020 12:44
Güncelleme:05.12.2020 12:44
Bugün 5 Aralık dünya toprak günü. Teknoloji bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan çevre sorunlarını beraberinde getiriyor. Oysa gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaktan geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk veto hakkını 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl erteleyen kanun teklifinde kullanarak çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ama bu Başkan Erdoğan’ın çevre hassasiyetini anlatan ilk kararı değildi elbette. Sırada Başkan Erdoğan'ın çevre ve insan sağlığına verdiği örnekleri anlatan Analiz haberimiz var.

Hızla artan dünya nüfusu, sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, kimyasal maddelerin giderek artan kullanımı ve diğerleri... İşte tüm bu etkenler çevre kirliliğine neden oluyor. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

İnsanlar kendilerine daha rahat ve ferah yaşam koşulları sağlamak için doğal olarak çevreye zarar veriyor. Oysa gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaktan geçiyor. Bunun için de başta dünya ülkelerinin liderleri olmak üzere, siyasilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese önemli görevler düşüyor.

Başkan Erdoğan’ın çevre hassasiyeti!
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