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5 adet Süper Mushshak uçağı envantere girdi! Teknik özellikleri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 18:37
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Süper Mushshak uçağının İkinci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını açıkladı. Bakanlık, 21 Mart'ta düzenlenen uçuş faaliyetine ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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