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48. saatte çifte mucize: Hatay'da enkaz altında kalan Mona Gazel ve Necla Melek kurtarıldı

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Giriş: 08.02.2023 05:17
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.
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