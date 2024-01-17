48 ilin adayı 18 Ocak’ta ATO’da açıklanacak

AK Parti'de aday belirleme mesaisi bitti. Başkan Erdoğan kurmaylarıyla son bir kez listenin üzerinden geçti, artık gözler 48 ilin daha adayının açıklanacağı 18 Ocak tarihinde. Ama öncesinde AK Parti'nin bir mesaisi daha olacak, bugün genel merkezde Başkan Erdoğan'a beyanname sunumu yapılacak. Erdoğan ayrıca, ismini açıklayacağı adayları arayacak. Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

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