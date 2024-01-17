17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 48 ilin adayı 18 Ocak’ta ATO’da açıklanacak

48 ilin adayı 18 Ocak’ta ATO’da açıklanacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 10:27
AK Parti'de aday belirleme mesaisi bitti. Başkan Erdoğan kurmaylarıyla son bir kez listenin üzerinden geçti, artık gözler 48 ilin daha adayının açıklanacağı 18 Ocak tarihinde. Ama öncesinde AK Parti'nin bir mesaisi daha olacak, bugün genel merkezde Başkan Erdoğan'a beyanname sunumu yapılacak. Erdoğan ayrıca, ismini açıklayacağı adayları arayacak. Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
48 ilin adayı 18 Ocak’ta ATO’da açıklanacak
48 ilin adayı 18 Ocak’ta ATO’da açıklanacak
İşaret fişeği mi?
İşaret fişeği mi?
Eksi 35 derecede vatan nöbeti
Eksi 35 derecede vatan nöbeti
10 ilde FETÖ operasyonu
10 ilde FETÖ operasyonu
Kızıldeniz neden bu kadar önemli?
Kızıldeniz neden bu kadar önemli?
Başkan Erdoğan’dan “Yeni Harekat” sinyali!
Başkan Erdoğan’dan “Yeni Harekat” sinyali!
Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde!
Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde!
En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu!
En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu!
Başkan Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü!
Başkan Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Kabine toplantısı sona erdi!
Kabine toplantısı sona erdi!
Teröristler kazdığı çukuru A Haber görüntüledi!
Teröristler kazdığı çukuru A Haber görüntüledi!
Daha Fazla Video Göster