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471 gün sonra... Gazze’de silahlar sustu

471 gün sonra... Gazze'de silahlar sustu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 16:12
Gazze'de 471 gün sonra silahların susmasının ardından İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes dün planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra 12.15'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından anlaşmanın ilk şartlarından olan rehine takası başladı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim ederken, İsrail gece saatlerinde 90 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
471 gün sonra... Gazze’de silahlar sustu
471 gün sonra... Gazze’de silahlar sustu
471 gün sonra... Gazze'de silahlar sustu
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