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47 ilde "Narkogüç" operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 08:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı." ifadelerini kullandı.
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