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47 bin 167 personelle eş zamanlı operasyon! 1002 kişi yakalandı

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Giriş: 24.06.2021 12:25
Ülke genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1.002 şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. 113 bin 59 aracın kontrol edildiği, 33 bin 152 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 583 araç trafikten men edilirken 8 iş yerine idari işlem uygulandı.
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