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45 günde iki yeni dev sağlık üssü kurulmuştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2023 15:39
Türkiye, bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesine devam ederken, bir yandan da birçok yeni hastaneyi tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.
45 günde iki yeni dev sağlık üssü kurulmuştu!
45 günde iki yeni dev sağlık üssü kurulmuştu!
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