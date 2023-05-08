45 bin öğretmen atama töreni! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi

20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün yapıldı. 103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri belli oldu. Tek seferde yapılan en yüksek atama programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere hitap etti. Göreve geldikleri ilk günde eğitime öncelik vereceklerini söylediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "21 yılda sözümüze sadık kaldık" dedi.

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