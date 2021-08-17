19 Ağustos 2021, Perşembe
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42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor. Detayarı A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.