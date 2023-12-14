41. Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açtı! 130’u aşkın ülkeden katılım

Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 41. kez kapılarını açtı. 130'dan fazla ülkeden 22 bini aşkın profesyonelin katıldığı fuar 16 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak. İşte tüm detaylar…

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