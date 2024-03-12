40 bin fitte dehşet! Yolcu uçağı dalışa geçti: En az 51 yaralı

Yeni Zelanda'dan kalkan bir uçakta yaşanan dehşet anları var sırada. Teknik arıza nedeniyle şiddetli şekilde sarsılan giren yolcu uçağı, bir anda dalışa geçerek irtifa kaybetmeye başladı. Yolcuları koltuklarından savrulduğu olayda en az 51 kişi yaralandı. Gökyüzünde paniğin bir diğer adresi ise Endonezya'ydı. Kendari kentinden başkent Cakarta'ya havalanan yolcu uçağının iki pilotu da seyir halindeyken uyuyakaldı. Uçak 28 dakika boyunca rotasından sapmış şekilde ilerledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN