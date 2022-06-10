10 Haziran 2022, Cuma
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4 Türk’ün bulunduğu helikopterin kaybolması! Dışişlerin Bakanlığından açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in İtalya'da 4 Türk’ü taşıyan helikopter ile ilgili olarak, “İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır.” dedi.