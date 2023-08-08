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4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 08.08.2023 11:12
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
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