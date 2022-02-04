4 Şubat Dünya Kanser Günü! Gelişmiş ülkelerde daha sık görünüyor

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Dünyada ölümlerin en büyük 2. nedeni ve her 6 ölümden birinin sebebi olarak kanser öne çıkıyor. 2020 yılında 10 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kanser, gelişmiş ülkelerde gelişmemişlere oranla 2,5 kat daha sık görülüyor. Hastalığın küresel seyri nasıl? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN