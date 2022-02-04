04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 4 Şubat Dünya Kanser Günü! Gelişmiş ülkelerde daha sık görünüyor

4 Şubat Dünya Kanser Günü! Gelişmiş ülkelerde daha sık görünüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 12:03
Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Dünyada ölümlerin en büyük 2. nedeni ve her 6 ölümden birinin sebebi olarak kanser öne çıkıyor. 2020 yılında 10 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kanser, gelişmiş ülkelerde gelişmemişlere oranla 2,5 kat daha sık görülüyor. Hastalığın küresel seyri nasıl? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Kiev’de tarihi zirve
Kiev'de tarihi zirve
Türkiye’nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev!
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev!
4 PKK’lı terörist yok edildi!
4 PKK'lı terörist yok edildi!
Daha Fazla Video Göster