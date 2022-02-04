04 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
4 Şubat Dünya Kanser Günü! Gelişmiş ülkelerde daha sık görünüyor
Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Dünyada ölümlerin en büyük 2. nedeni ve her 6 ölümden birinin sebebi olarak kanser öne çıkıyor. 2020 yılında 10 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kanser, gelişmiş ülkelerde gelişmemişlere oranla 2,5 kat daha sık görülüyor. Hastalığın küresel seyri nasıl? İşte tüm detaylar…