20 Eylül 2023, Çarşamba
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4 SORUDA KARABAĞ SORUNU
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı askeri operasyon ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." ifadesi kullanıldı. Bölgede barışın sağlanması için iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiği de vurgulandı. Peki Karabağ sorunu ne zaman başladı? 30 yıldır neden çözülemedi? Türkiye’nin sorun için tutumu nedir? Karabağ’da şimdi neler oluyor? İşte detaylar...