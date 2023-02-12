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4 SAAT ARAYLA ANNE VE KIZI KURTULDU

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Giriş: 12.02.2023 13:19
6 yaşındaki Hatice 145, annesi Özlem 149. Saatte kurtarıldı.
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