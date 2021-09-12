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4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

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Giriş: 12.09.2021 13:16
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Türk komandolarının operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
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