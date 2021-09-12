12 Eylül 2021, Pazar
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4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Türk komandolarının operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.