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4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı

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Giriş: 05.10.2023 11:29
Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.
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4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
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