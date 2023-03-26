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4 ilde ders zili yarın çalacak

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 09:00
Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim öğretim yarın başlıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da ders zili çalacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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