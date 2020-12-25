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4. hafta sonu kısıtlaması bugün! 56 saatlik sokak kısıtlması saat 21.00'de başlayacak

A Haber
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Giriş: 25.12.2020 12:25
Son dakika haberi... Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak. Detayları A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in açıklamaları şu şekilde:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 10 saatten kısa bir süre kaldı. Kısıtlamayla beraber sokaklardaki kalabalık azalacak, hayat yeniden eve sığacak.
Bunun yanı sıra istisna dışındaki iş yerleri saat 20.00'de kapanacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, bakkal, manav, kasap, market, kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Lokanta ve restoran gibi iş yerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 20.00 saat arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

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