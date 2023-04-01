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4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

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Giriş: 01.04.2023 14:18
Son dakika haberleri... YSK'da düzenlenen kura töreninde 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Sonuçlara göre, birinci sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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