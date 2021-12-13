13 Aralık 2021, Pazartesi
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4 belediyede gece kondu fonu buhar oldu
Bu yıl hazine tarafından deprem riski bulunan illere milyonlarca lira para gönderildi. Ancak CHP yönetimindeki 4 belediye, deprem fonu olarak ayrılan 60 milyon lirayı ortadan kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Hazine tarafından izmir, istanbul ve samsun atakum belediyelerine gönderilen 60 milyon liralık gece kondu fonu nasıl buhar oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.