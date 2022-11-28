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3’lü zirve öncesi önemli mesajlar! Ülkelerin ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

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Giriş: 28.11.2022 16:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilecek olan 3'lü zirveye değindi.
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