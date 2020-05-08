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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.641! Toplam Vaka 133.721! /A Haber

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08.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.641! Toplam Vaka 133.721! /A Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı son dakika verilere göre Türkiye'de bugün 1977 yeni vaka tespit edildi, 57 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün iyileşen sayısı 4782 oldu ve toplam iyileşen sayısı 82.984 oldu. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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