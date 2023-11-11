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39 bebek için kritik saatler! A Haber savaş bölgesinde

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Giriş: 11.11.2023 15:19
İsrail’in Gazze katliamı durmak bilmiyor. Binlerce insanın sığındığı yaralıları tedavi edildiği Şifa Hastanesi İsrail tarafından ablukaya alındı. Çevresi sürekli bombalanıyor ve sniper ile hareket eden her şey vuruluyor. Yakıtın bittiği hastanede ameliyatlar dururken yoğun bakımdaki 43 bebekten 39’u için kritik saatler yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri ekiplerimizden Emine Kavasoğlu aktardı.
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39 bebek için kritik saatler!
39 bebek için kritik saatler!
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