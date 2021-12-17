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39 Afrika ülkesi lideri İstanbul'da! Başkan Erdoğan Afrika ülkelerinin liderleri ile ikili görüşmeler yapıyor

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 13:35
Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi başladı. 39 Afrika ülkesinin lideri İstanbul'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ikinci günü Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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