17 Aralık 2021, Cuma
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39 Afrika ülkesi lideri İstanbul'da! Başkan Erdoğan Afrika ülkelerinin liderleri ile ikili görüşmeler yapıyor
Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi başladı. 39 Afrika ülkesinin lideri İstanbul'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ikinci günü Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.