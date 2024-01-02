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372 aile evlat nöbetinde! Anneler dağa kaçırılan çocuklarını PKK ve DEM Parti’den istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 16:15
Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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372 aile evlat nöbetinde! Anneler dağa kaçırılan çocuklarını PKK ve DEM Parti’den istiyor
372 aile evlat nöbetinde! Anneler dağa kaçırılan çocuklarını PKK ve DEM Parti’den istiyor
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