06 Haziran 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge nasıl olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Fahiş fiyatlara ne önlem alınacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Suriye'nin kuzeyine yeni harekat, terörle mücadele ve 3600 ek gösterge öne çıkan en önemli başlıklar olarak dikkati çekiyor. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.