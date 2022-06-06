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3600 ek gösterge nasıl olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Fahiş fiyatlara ne önlem alınacak?

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 15:27
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Suriye'nin kuzeyine yeni harekat, terörle mücadele ve 3600 ek gösterge öne çıkan en önemli başlıklar olarak dikkati çekiyor. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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