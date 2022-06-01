01 Haziran 2022, Çarşamba
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3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.