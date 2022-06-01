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3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2022 12:28
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı!
3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı!
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