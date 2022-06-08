36 kente sarı kodlu uyarı! Yağışlar sürecek mi? Nerelerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Gelişmeleri A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında değerlendirdi. Esra Bayhan, “Aslında Pazar gününe kadar kuvvetli yağışlar devam edecek. Hatta pazartesi ve Salı günlerinde Türkiye’nin batısında etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarında yağışlarla beraber düştü. Bugün içinde 36 il için sarı kodlu uyarı var. Dün olduğu kadar etkili bir yağış beklemiyoruz. Dün toprak suya doydu. Bugün yağacak her damla etkili olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Öğle saatlerinde Batı Karadeniz’de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu civarlarında kuvvetli yağış bekliyoruz. Bu yağış sistemi İç Anadolu’ya doğru ilerleyecek. Ankara çevrelerinde, Konya ve Kırşehir dolaylarında akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Kahramanmaraş’ta da etkili yağışlar olacak. İlerleyen saatlerde ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. Kars ve Ardahan çevrelinde yağışlar etkili olacak.” dedi.

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