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35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! İşte o isimler
Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı'nın rozetini Başkan Erdoğan taktı. Bu katılımla birlikte yerel seçimlerden buyana 35 belediye başkanı partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmış oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birleştirici gücüdür... Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISI 811 OLDU
2019 yerel seçimlerinden AK Parti 15'i büyükşehir, 24'ü il, 553'i ilçe, 202'si belde olmak üzere 776 belediye kazandı. Son katılımlarla birlikte Türkiye'de AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 811'e yükseldi.
İşte AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları: