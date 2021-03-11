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35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! İşte o isimler

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Giriş: 11.03.2021 12:43
Güncelleme:11.03.2021 12:50
Son dakika haberine göre 2019 yerel seçimlerinden sonra farklı partilerden belediye başkanı olan isimlerden AK Parti'ye geçmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'ın katılımıyla AK Parti'ye geçen belediye sayısı 35'e yükseldi. Öte yandan AK Partili belediye sayısı 811 oldu.

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı'nın rozetini Başkan Erdoğan taktı. Bu katılımla birlikte yerel seçimlerden buyana 35 belediye başkanı partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmış oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birleştirici gücüdür... Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISI 811 OLDU
2019 yerel seçimlerinden AK Parti 15'i büyükşehir, 24'ü il, 553'i ilçe, 202'si belde olmak üzere 776 belediye kazandı. Son katılımlarla birlikte Türkiye'de AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 811'e yükseldi.

İşte AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları:



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