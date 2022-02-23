32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

Yeşilçam'a damga vuran Banker Bilo filmi Osmaniye'de gerçek oldu. İstanbul vaadiyle kandırılan 32 Afgan kişi başı bin dolar ödeme yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan Afganistan uyruklu göçmenler Osmaniye'de bırakıldı.