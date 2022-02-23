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32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

İHA
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Giriş: 23.02.2022 14:07
Yeşilçam'a damga vuran Banker Bilo filmi Osmaniye'de gerçek oldu. İstanbul vaadiyle kandırılan 32 Afgan kişi başı bin dolar ödeme yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan Afganistan uyruklu göçmenler Osmaniye'de bırakıldı.
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